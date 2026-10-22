El gobernador confirmó la próxima activación de un sistema que incorporará reconocimiento facial y permitirá sumar cámaras particulares de manera voluntaria. En una etapa posterior se prevé vincular la red con el 911 y fortalecer el trabajo preventivo junto a las asociaciones vecinales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que dentro de aproximadamente dos semanas comenzará a funcionar en Comodoro Rivadavia un nuevo sistema de videovigilancia que incorporará tecnología de reconocimiento facial.

El mandatario realizó el anuncio durante una conferencia de prensa y señaló que la ciudad tendrá prioridad dentro del plan provincial de seguridad debido a su peso demográfico. La iniciativa busca avanzar en un sistema integrado de monitoreo y prevención del delito.

La Provincia ya había anunciado la incorporación de nuevas cámaras y tecnología de reconocimiento facial para Comodoro Rivadavia, además de la posibilidad de sumar dispositivos particulares a la red de manera voluntaria.

Cámaras particulares: adhesión voluntaria

Uno de los aspectos planteados por Torres es la posibilidad de que vecinos y frentistas incorporen voluntariamente sus cámaras de seguridad a la red de videovigilancia.

La participación no será obligatoria. La propuesta apunta a ampliar los puntos de monitoreo disponibles y generar una red con mayor cobertura territorial.

En 2025, el gobernador ya había señalado que el objetivo era permitir que ciudadanos y privados pudieran aportar sus cámaras particulares y había aclarado que no se obligaría a nadie a compartirlas con el Ministerio de Seguridad.

Reconocimiento facial

El nuevo sistema incorporará tecnología de reconocimiento facial, una herramienta que el Gobierno provincial plantea utilizar para fortalecer la prevención y las investigaciones.

Torres había explicado anteriormente que esta tecnología permitiría realizar seguimientos y aportar información a los fiscales en el marco de investigaciones judiciales.

Desde el Gobierno también se prevé realizar una campaña informativa para explicar a la comunidad cómo funcionará el sistema y cuáles serán sus alcances.

Una tercera etapa: conexión con el 911

De acuerdo con lo anunciado, la integración con el servicio 911 quedará prevista para una tercera etapa del proyecto.

La intención es avanzar hacia un esquema de trabajo que permita vincular la videovigilancia con la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación territorial en los distintos barrios.

En ese proceso, las asociaciones vecinales tendrán un rol dentro de las acciones preventivas, con la intención de replicar en cada sector de la ciudad un modelo de interacción similar al que actualmente se busca fortalecer a través del sistema 911.

Un proyecto que busca ampliar la prevención

El nuevo esquema se suma a la expansión de la red de cámaras que viene desarrollándose en Comodoro Rivadavia. En junio de este año, el Municipio informó que la ciudad se encontraba próxima a alcanzar las 700 cámaras y que avanzaba en la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Monitoreo.