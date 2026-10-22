El bloque Arriba Chubut impulsará el proyecto durante la XVIII Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el lunes 26 de octubre de 2026. La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo Municipal detalle las acciones preventivas y los análisis de laboratorio ante el desagüe de líquidos de la laguna en la bajada N° 16.

En el marco de la próxima XVIII Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Rada Tilly, el bloque político Arriba Chubut presentará un proyecto de ordenanza bajo la modalidad de pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Municipal. La iniciativa exige precisiones sobre los trabajos realizados y las medidas preventivas implementadas en el contexto de la emergencia sanitaria declarada para el sistema de tratamiento de efluentes cloacales (Ordenanza N° 2500/19).

El eje central del proyecto surge ante la profunda preocupación generada en los últimos meses por el volcado recurrente de excedentes líquidos provenientes de la Laguna de Rada Tilly directamente sobre las arenas de las playas locales, a través de un canal pluvial que desagota en la bajada N° 16 de la costa radatilense.

Hasta el momento, la comunidad y los cuerpos legislativos carecen de información oficial respecto de los estudios bacteriológicos y fisicoquímicos periódicos que el Estado debe realizar obligatoriamente sobre el agua evacuada, contraviniendo los principios de prevención y acceso a la información consagrados en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y en la Ley XI N° 35 («Código Ambiental de la Provincia del Chubut»).

El autor de la iniciativa e integrante del bloque Arriba Chubut, el concejal Omar Casagrande, se refirió a la presentación del proyecto y remarcó la urgencia de llevar claridad y resguardar la salud pública:

«No podemos mirar hacia el costado cuando se están volcando excedentes cloacales a través de un pluvial urbano directamente en nuestras playas, que son un espacio recreativo masivo de uso familiar, deportivo y turístico. La Ordenanza N° 2500/19 declaró la emergencia del sistema, pero la emergencia no puede ser una excusa para la opacidad ni para la falta de controles sanitarios rigurosos.»

Asimismo, Casagrande enfatizó la necesidad de cumplir estrictamente con los marcos normativos vigentes:

«La Ley Nacional del Ambiente y nuestro Código Ambiental provincial exigen transparencia, prevención y el derecho inalienable de los vecinos a conocer el estado real de los recursos naturales. Con este pedido de informes exigimos al Ejecutivo municipal que remita de manera urgente los análisis de laboratorio, detalle los caudales vertidos y especifique qué medidas de mitigación y resguardo de la salud pública se están aplicando en la bajada N° 16».

Principales puntos del Pedido de Informes

El proyecto legislativo solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Medio Ambiente, informe en un plazo de diez días corridos los siguientes aspectos:

● Acciones operativas: Detalle de las tareas y obras ejecutadas desde la sanción de la Ordenanza N° 2500/19 hasta la fecha.

● Volcado en Bajada N° 16: Estimación de caudales vertidos, frecuencia, horarios y justificación técnica del uso de un pluvial para desagotar la laguna.

● Controles de laboratorio: Copia de los informes bacteriológicos y fisicoquímicos realizados sobre el agua evacuada y las costas adyacentes en los últimos doce meses.

● Marco normativo: Cumplimiento de los principios preventivos y precautorios de la Ley N° 25.675 y la Ley XI N° 35 del Chubut.

● Seguridad y salud: Implementación de señalización, cartelería o restricciones preventivas en la zona costera afectada.

● Obra de infraestructura definitiva: Estado actual de las gestiones vinculadas a la ampliación de la planta cloacal (Expediente ENOHSA N° 3332/2015).