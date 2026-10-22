Comodoro firmó una carta de intención con la provincia de Buenos Aires para la diversificación productiva y el acceso a alimentos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense concretaron una alianza estratégica orientada al desarrollo agroalimentario, la innovación tecnológica y un mejor acceso a la canasta familiar.

El encuentro institucional estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Además, estuvieron presentes en la jornada el intendente de Dolavon, Dante Bowen; el intendente de Trevelin, Héctor Ingram; la secretaria de Gobierno, Modernización y Transparencia de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla; el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; entre otras autoridades presentes.

Durante el acto, se ponderó la visión de gestión del intendente Othar Macharashvili, quien remarcó “la importancia de abrir caminos hacia la diversificación económica, en un contexto marcado por la baja del empleo en el sector hidrocarburífero”, al tiempo que valoró la presencia de los intendentes, tanto de Dante Bowen y Héctor Ingram, “y de todos aquellos que vienen trabajando y pensando que en la diversificación productiva no es solamente de un municipio, sino de una provincia, una región y de un país”.

Profundizando sobre la realidad socioeconómica local y la respuesta estratégica de su gestión, Macharashvili enfatizó en que “la merma en el poder de compra y la baja de los empleos, está deteriorando la canasta familiar. En nuestro caso, con la baja de empleabilidad por el monocultivo de gas y petróleo, tomamos la determinación de bajar a los territorios y trabajar en forma conjunta con la experiencia que tienen en distintos sectores, como la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, recalcó la importancia del trabajo en red: “Queremos ampliar ese horizonte, esa diversidad para el mejoramiento de nuestra producción de alimentos y todos aquellos aspectos que hacen al bienestar de nuestra gente. Como siempre digo, nadie se salva solo. Nos debemos acompañar entre todos para optimizar las políticas públicas, para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo.

Asimismo, Macharashvili situó al vecino en el centro de los beneficios de esta medida, al señalar: “Valoro muchísimo que la gente empiece a confiar, a creer que podemos desarrollar otras actividades, otras industrias que beneficien, que generen empleo para achicar la brecha de los costos del productor hacia la venta. Generar los mercados municipales para traer productos desde el productor hacia la góndola sin ese sobrecosto de los intermediarios va a hacer que la gente pueda tener mejor acceso a los alimentos”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, agradeció “muy especialmente al intendente, a Othar, por la firma de la carta de intención, pero también por la mirada que para nosotros es clave, que es la necesidad del desarrollo local y de intendentes comprometidos con su gente, impulsando la producción y la generación de trabajo en su distrito”.

“Creo que acá en Comodoro queda claro que necesitan de todas las producciones, no alcanza con una sola. Un verdadero desarrollo local incluye necesariamente a todos los sectores, también al que produce alimentos, porque eso significa más oportunidades de trabajo y un mejor acceso a la alimentación”, manifestó.

*Sobre la carta de intención*

La firma del documento responde a la necesidad compartida de estrechar vínculos y promover la cooperación para dinamizar las economías locales y regionales. El acuerdo establece un marco general para potenciar el crecimiento agropecuario, propiciar la transferencia tecnológica, impulsar la articulación con mercados comunitarios para el acceso a alimentos y profundizar la investigación en recursos del mar. Asimismo, contempla la posterior suscripción de convenios específicos para la instrumentación ejecutiva de cada una de estas líneas de trabajo.