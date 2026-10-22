La jornada comenzó con 7,3°C, lloviznas y apenas 900 metros de visibilidad. Se espera una máxima de 10°C y lluvias durante la mañana, mientras que hacia la noche permanecerá mayormente nublado.

Comodoro Rivadavia amaneció este jueves 22 de octubre con lloviznas, cielo cubierto y una temperatura de 7,3°C, según el reporte actualizado a las 6 de la mañana.

La humedad alcanza el 97%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1019,2 hPa. El viento sopla del sector sur a 15 km/h y la visibilidad está reducida a apenas 0,9 kilómetros.

¿Cómo estará el tiempo durante el jueves?

Según el pronóstico oficial actualizado a las 6:08, se espera una jornada fresca e inestable, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 10°C.

Durante la mañana se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que durante la noche el cielo estará mayormente nublado y disminuirá la probabilidad de precipitaciones.

Los vientos serán variables, con velocidades estimadas de entre 7 y 22 km/h, predominando durante buena parte de la jornada los sectores este y norte.

Ante la visibilidad reducida por la llovizna, se recomienda a quienes circulen por las calles y rutas de la ciudad hacerlo con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.