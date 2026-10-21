El encuentro permitió repasar el trabajo conjunto realizado durante el año y proyectar nuevas acciones para impulsar el desarrollo productivo, la soberanía energética y la generación de empleo en Chubut. Desde el organismo valoraron la mirada integral del intendente sobre la provincia.

Este miércoles, el intendente Othar Macharashvili, recibió a referentes de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, en un encuentro de diálogo orientado a fortalecer una agenda de desarrollo integrado para la provincia.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, destacó que “fue un encuentro de diálogo, en donde se abordaron algunos temas comunes en el marco de las jornadas ‘Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral’. Buscamos seguir avanzando con una agenda de desarrollo integrado que potencie la competitividad regional, la sustentabilidad energética y la generación de empleo genuino ante el escenario de reconversión productiva”.

Por su parte, el titular de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Gustavo Monesterolo, valoró el trabajo articulado con el Municipio y recordó que, a partir del foro realizado en Comodoro Rivadavia, se llevó adelante un encuentro sobre soberanía y transición energética en Puerto Madryn, junto al Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y el CONICET.

Asimismo, adelantó que se proyectan nuevos encuentros para el próximo año en distintas localidades de Chubut, en conjunto con el Municipio y Comodoro Conocimiento. En ese marco, señaló que la reunión permitió repasar la agenda compartida y evaluar los avances alcanzados durante el año.

Monesterolo también puso en valor la perspectiva del jefe comunal para abordar los desafíos de la provincia desde una mirada integral. “Charlar con el intendente Macharashvili es muy constructivo, porque es uno de los pocos dirigentes que realmente tiene una visión integral de la provincia, con una mirada sobre todo lo que ocurre en las distintas regiones”, sostuvo.

En esa línea, consideró que esa perspectiva resulta fundamental para superar la fragmentación de los intereses regionales y construir una nueva lógica de desarrollo provincial. Además, remarcó la importancia de contar con dirigentes que promuevan acuerdos y contemplen las potencialidades del conjunto del territorio para avanzar hacia un modelo productivo más integrado y sostenible.