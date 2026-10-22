La cuarta jornada del juicio por el presunto desvío de fondos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) terminó con la declaración de 14 testigos, que presentaron documentación sobre los movimientos de dinero, los viajes y los gastos de Guillermo Quiroga entre 2019 y 2023.

El debate se desarrolla ante la jueza Karina Breckle. El presunto autor es Quiroga, acusado de administración fraudulenta, delito que consiste en perjudicar el patrimonio ajeno que se tiene a cargo administrar. La Fiscalía está representada por el fiscal jefe de la UFE-DAP, Lucas Agustín Papini, y la Defensa de Quiroga está a cargo de Oscar Romero.

Abrió la audiencia un gerente de la sucursal Rawson del Banco Nación. Reconoció las respuestas a los oficios de los investigadores, el alta de la cuenta corriente y a las personas autorizadas para operar: Quiroga, Simone, Barrionuevo y Di Pablo. Leyó los retiros en efectivo registrados entre el 8 de noviembre de 2019 y el 27 de diciembre de 2023, todos hechos por Mirta Simone y Guillermo Quiroga. Los comprobantes llevan las firmas de Simone, Quiroga y Di Pablo; Barrionuevo no figura en ninguno.

El tercero informó sobre el registro migratorio de Quiroga, que consultó con autorización a pedido del fiscal Omar Rodríguez. Los traslados al exterior fueron a Estados Unidos, México, Uruguay y Chile, en avión y en buque.

Al final de la jornada, la abogada de Aerolíneas Argentinas entregó el listado completo de vuelos del acusado durante el período investigado, con las planillas de cada movimiento.

Una empleada de la asociación Myfanuy Humphreys, de Rawson, describió la compra de un título a nombre del acusado, el funcionamiento de la entidad y el valor de la cuota mensual. Después, un docente de Rawson, ex socio de la asociación, contó que le vendió a Quiroga un título de la pileta por 500 mil pesos, pagados en dólar blue.

Tras un segundo cuarto intermedio, un trabajador de la empresa de fletes Oro Negro reconoció documentos y respuestas a requerimientos de la Fiscalía. Habló de facturas a nombre de Quiroga y del traslado de muebles y sillones a Trelew, también con comprobantes de ATE.

Un empleado de la firma Torca confirmó compras en el período investigado, facturadas a ATE, con destino al domicilio del acusado, y la adquisición de una cortadora de pelo para el gremio.

El presidente de la sociedad propietaria de la cadena de hoteles Rayentray, con sedes en Trelew, Esquel y Puerto Madryn, dio cuenta de alojamientos a nombre de Quiroga.

La gerente general de Aluminio y Vidrios S.A., licenciada en Relaciones del Trabajo, respondió a un pedido de informes del MPF sobre operaciones de compra a nombre del acusado. Un trabajador del aluminio explicó que realizó tareas para la esposa de Quiroga, con pagos a nombre de ella, y también en su vivienda. Un empleado de la ferretería La Industrial informó compras para el mantenimiento de una pileta de natación, a nombre de Quiroga.

El juicio continúa el lunes 26 con los testigos de las querellas y, más adelante, con los de la Defensa.