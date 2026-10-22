El gobernador Ignacio Torres destacó el exitoso operativo interjurisdiccional encabezado por la Policía del Chubut, que, tras una investigación de más de un año, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, con ramificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron cocaína de máxima pureza, drogas sintéticas y otros elementos de interés para la causa. “Así como hacemos público este procedimiento, vamos a hacer lo mismo con el avance de la causa, porque las condenas tienen que ser ejemplificadoras y estos delincuentes tienen que pudrirse en la cárcel”, expresó.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Comodoro Rivadavia, donde puso de relieve el accionar de la Policía provincial y el trabajo articulado con fuerzas federales, que permitió concretar uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico registrados en la ciudad.

“Después de mucho tiempo de padecer una realidad compleja y difícil en Comodoro Rivadavia, donde hay nombres de familias muy conocidas, como los Nieves, los Vera y los Alcaina, que reiteradamente cometen delitos ligados a las drogas y asesinatos de los más crueles, donde muchas veces son víctimas vecinos que no tienen nada que ver, este secuestro de droga está directamente relacionado con lo mismo, incluso con ramificaciones que llegan a Buenos Aires y La Plata”, enfatizó Torres.

Investigación y avances contra el narcotráfico

“Por este motivo se pudo avanzar de manera interjurisdiccional y muy bien”, remarcó el titular del Ejecutivo, y agregó: “Muchas veces fui crítico de los tiempos de la Justicia cuando se dilataron investigaciones o se impidieron allanamientos necesarios, pero en este caso hay que reconocer que, con el nuevo Código, se está trabajando bien, de manera interjurisdiccional, y que nuestra Policía logró un nivel de investigación para destacar”.

“Estamos hablando de 60 kilos de cocaína, de más de 2 mil millones de pesos en el valor de esta droga, y el hecho de haber llegado a esta banda nos permite avanzar todavía más, porque esa droga ya no llega a Comodoro Rivadavia y no envenena a los más chicos”, remarcó el Gobernador que no dio precisión alguna de detenciones