El presidente Javier Milei sigue en Madrid, haciendo papelones, y hasta siendo rechazado por la propia derecha española.

Ayer, en Diputados se avanzó en Discapacidad, pero el oficialismo bloqueó el tratamiento sobre leyes para atender el endeudamiento, retrotaer la eliminación del plan Remediar y el ajuste sobre la salud infantil.

Mientras tanto, la justicia avanza en las causas que involucran al ex diputado nacional José Luis Espert y las coimas en Andis, que para el presidente eran o chismes de peluquería y operaciones para desestabilizarlo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: