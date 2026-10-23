El Concejo Deliberante aprobó una nueva extensión por 180 días, mientras el Ejecutivo busca avanzar con la futura licitación. La decisión generó cuestionamientos por la falta de funcionarios en el debate y la demora en definir los nuevos pliegos. Además, hubo cruces por la agenda legislativa y un proyecto para cambiar el nombre de la plazoleta Raúl Alfonsín.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó una nueva prórroga del contrato con Transporte Diadema S.A., que garantiza la continuidad del servicio urbano de pasajeros hasta el 27 de abril de 2027. La extensión tendrá una duración de 180 días, desde el 29 de octubre, y vuelve a postergar la definición de una nueva concesión mediante licitación.

La decisión se tomó durante la última sesión ordinaria de octubre, a apenas seis días del vencimiento del contrato vigente. El proyecto había ingresado el 20 de octubre y, aunque inicialmente debía tomar estado parlamentario, el oficialismo solicitó su tratamiento sobre tablas. La moción fue aprobada y permitió avanzar directamente con la votación.

El resultado volvió a exhibir diferencias entre los bloques: la iniciativa reunió seis votos de Arriba Chubut (ACh) y uno del PLICh, mientras que el bloque Despierta Comodoro (DC) votó en contra y la concejala Luciana Ferreira se abstuvo.

Una nueva extensión mientras esperan la licitación

En los fundamentos enviados al Concejo, el Ejecutivo municipal justificó la prórroga en la necesidad de contar con más tiempo para estructurar el próximo llamado a licitación del transporte urbano.

Durante ese período, Transporte Diadema S.A. continuará prestando el servicio bajo las condiciones vigentes. El convenio contempla anticipos mensuales de subsidios equivalentes al último monto percibido por la empresa y habilita la continuidad de la operación con la flota actual, en un esquema que el propio acuerdo define como excepcional.

Sin embargo, la reiteración de estas extensiones volvió a poner en discusión la planificación del sistema de transporte y los tiempos que maneja el Municipio para avanzar con una nueva concesión.

La oposición cuestionó la falta de funcionarios

La concejala Ximena González, del bloque Despierta Comodoro, recordó que durante el tratamiento de la prórroga anterior, en julio, su espacio ya había advertido que los plazos podían resultar insuficientes.

“Esta es la cuarta prórroga para un contrato que va a tener 20 años”, señaló.

González también cuestionó la ausencia de funcionarios municipales durante el debate y la falta de instancias previas de explicación y discusión del proyecto con los concejales.

“Seguimos sin un Ejecutivo al que le interese el tema. No han venido, la secretaria de Gobierno no ha venido al Concejo, mandan las prórrogas con una irresponsabilidad enorme”, sostuvo.

La edil agregó que su bloque no estaba dispuesto a acompañar una iniciativa presentada sin el trabajo previo que, según planteó, requiere una decisión de esta magnitud. “No vamos a avalar una falta de respeto de un Ejecutivo que no se pone a trabajar”, afirmó.

Desde el oficialismo, Marcos Panquilto defendió la aprobación y consideró que los seis meses previstos en el convenio representan “un tiempo considerable para tratar pliegos” y avanzar hacia el proceso licitatorio.

No obstante, remarcó que las condiciones del servicio que se debatirán en la audiencia pública prevista para el lunes no fueron elaboradas por el Ejecutivo, sino por el propio bloque oficialista.

De esta manera, el transporte urbano continuará bajo el esquema actual hasta abril de 2027, mientras queda pendiente conocer si la audiencia pública marcará el inicio de una definición concreta sobre la futura concesión.

Cruces con Jordana Mrla: “Estamos a dos cuadras”

La discusión por Diadema no fue el único momento de tensión relacionado con el vínculo entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Durante la sesión, distintos concejales cuestionaron a la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, por la falta de diálogo previo sobre los proyectos que el Municipio pretendía impulsar en el ámbito legislativo.

El reclamo surgió después de una conferencia de prensa en la que la funcionaria había enumerado varias iniciativas que el Ejecutivo esperaba que fueran aprobadas, entre ellas la prórroga de la emergencia económica, la extensión del contrato de Diadema, la ampliación del plazo de implementación del contrato MR, el aumento del boleto y el camino petrolero.

Ezequiel Cufré cuestionó el pedido público de acompañamiento y recordó que el Concejo había respaldado iniciativas complejas del Ejecutivo cuando existieron reuniones en comisión, explicaciones de los funcionarios y posibilidades de realizar modificaciones.

“¿A qué acompañamiento se refiere? Esto es un poder del Estado y se debe el respeto a las formas”, planteó.

El concejal también advirtió que algunos proyectos habían ingresado el día anterior y que ningún funcionario se había presentado para explicar sus alcances.

Omar Lattanzio coincidió con los cuestionamientos y apuntó contra la distancia entre los anuncios públicos y el trabajo legislativo concreto.

“Así como a mí me dijeron que la Municipalidad está a dos cuadras para ir a ver los expedientes de Obras Públicas, le digo a Mrla que nosotros también estamos a dos cuadras. Que venga a explicar las cosas”, expresó.

Además, cuestionó que se anticipara el tratamiento de iniciativas que todavía no contaban con los pasos administrativos necesarios, entre ellos el dictamen legal correspondiente.

Los planteos dejaron expuesta una disputa institucional que atraviesa distintos temas de la agenda municipal: el Concejo reclama mayor presencia del Ejecutivo, información previa y respeto por los procedimientos legislativos.

Quisieron cambiar el nombre de la plazoleta Raúl Alfonsín

La sesión también tuvo un capítulo político vinculado con la memoria del expresidente radical Raúl Alfonsín.

El concejal Pablo Bustamante, del bloque Despierta Comodoro y de extracción radical, presentó un proyecto para derogar la ordenanza de 2016 que le asignó el nombre de Alfonsín a la plazoleta ubicada en el inicio de la calle Democracia.

La propuesta planteó reemplazar esa denominación por “Plazoleta de la Militancia Democrática”. Además, Bustamante solicitó que el expediente se tratara sobre tablas, lo que habría permitido resolverlo sin un paso previo por comisión.

La iniciativa generó cuestionamientos de militantes y vecinos, que expresaron su rechazo a la posibilidad de modificar el nombre del espacio público.

Omar Lattanzio intervino para manifestar su desacuerdo y recordó su participación en la construcción de la base del monumento, las tareas de acondicionamiento de la plaza y la donación del mástil.

“No sé qué trabajo hizo ahí y ahora pide cambiar el nombre”, cuestionó. También reclamó que se presentara una posición formal del radicalismo antes de avanzar con una modificación de ese tipo.

Bustamante, por su parte, argumentó que buscaba reconocer a los militantes que participaron de la inauguración del monumento y recuperar el sentido colectivo de la democracia a partir de una de las frases más conocidas de Alfonsín: “Sigamos ideas, no hombres”.

El concejal sostuvo que la democracia no pertenece a un solo partido político y que su propuesta pretendía ampliar el reconocimiento a quienes contribuyeron a sostenerla.

Sin embargo, la iniciativa no avanzó hacia una definición inmediata. Luciana Ferreira, presidenta del bloque, solicitó un cuarto intermedio y finalmente el proyecto fue girado a comisión para su análisis.

Por ahora, la plazoleta conserva el nombre de Raúl Alfonsín y la propuesta deberá atravesar una instancia de debate antes de volver al recinto.

Una sesión atravesada por las diferencias

La última sesión ordinaria de octubre dejó tres discusiones centrales: una nueva prórroga para el transporte urbano, los reclamos por la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y la controversia por el nombre de un espacio público dedicado a Alfonsín.

En el caso de Diadema, la continuidad del servicio quedó garantizada hasta abril de 2027, pero sigue pendiente una definición sobre la licitación.