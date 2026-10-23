Comodoro Rivadavia comenzó este viernes 23 de octubre con una mañana fría, pero con poco viento, una combinación que no siempre se da en plena primavera patagónica.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 8 de la mañana la temperatura era de 6,6°C, mientras que la sensación térmica descendía a 5,7°C.

El cielo se presentaba parcialmente nublado, con una humedad del 98%, presión atmosférica de 1015,7 hPa y viento del sudoeste a apenas 6 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzaba los 30 kilómetros.

¿Cómo estará el tiempo durante este viernes?

Para el resto de la jornada, el SMN anticipa una temperatura máxima de 11°C, con cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con una temperatura cercana a los 8°C.

Una buena noticia para quienes tienen actividades al aire libre es que no se esperan precipitaciones durante el día. Además, el viento se mantendría entre los 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas previstas.

El domingo llegará el calorcito a Comodoro

Aunque el viernes será fresco, el pronóstico extendido anticipa un aumento de las temperaturas durante el fin de semana.

El sábado se espera una máxima de 13°C, mientras que el domingo el termómetro podría alcanzar los 20°C, una temperatura más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El lunes también se mantendrían los 20°C, antes de un nuevo descenso hacia mediados de la próxima semana.

Pronóstico extendido para Comodoro Rivadavia

Día Mínima Máxima Viernes 23 6°C 11°C Sábado 24 7°C 13°C Domingo 25 9°C 20°C Lunes 26 12°C 20°C Martes 27 11°C 16°C Miércoles 28 9°C 14°C Jueves 29 12°C 22°C

De acuerdo con las previsiones oficiales, el jueves próximo podría convertirse en una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima estimada de 22°C.