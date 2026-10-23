El próximo domingo 25 de octubre, a las 17 horas, el Teatro de Astra será escenario de la presentación de “El Círculo Circo”, una propuesta artística destinada a públicos de todas las edades que combina diferentes disciplinas circenses en una puesta en escena dinámica y participativa.

El espectáculo reunirá números de acrobacia, manipulación de objetos, comedia física y destrezas corporales, a cargo de artistas de la agrupación Culturales Círculo Circo. La función se desarrollará en el espacio cultural de Astra y busca acercar el arte circense a las familias de la ciudad.

Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos para adultos y 10.000 pesos para niños, sin carácter excluyente, según se informó desde la organización.

La actividad es impulsada por el Centro Cultural Cine de Astra y se enmarca en la programación artística del espacio, que continúa ofreciendo distintas propuestas culturales para la comunidad.