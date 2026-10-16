La décima edición del Festival de Arte para Chicas y Chicos «Viento Empapa» se llevará a cabo este sábado 17 de octubre, de 14:00 a 18:30 horas, en la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia, ubicada detrás del Hospital Regional.

La propuesta reunirá talleres, actividades recreativas, intervenciones artísticas y espectáculos destinados a las infancias y sus familias. En esta oportunidad, el festival rendirá homenaje a Adri Sosa, destacando su legado poético y musical.

Las actividades comenzarán a las 14:00 con la apertura de puertas. A partir de las 14:30 se desarrollará el primer bloque de talleres, con propuestas como «Las sombras de uno y otro», «¿Y si creamos un dragón?», «Alas de Agua», «Flores al viento» y «Nanai, canciones para acunar y jugar».

Desde las 16:00 tendrá lugar un segundo bloque de talleres que incluirá las actividades «Los de arriba y los de abajo», «Charito glotón», «Una caja llena de…» y «Papel pa’ dibujar».

Durante toda la tarde también habrá acciones al paso, girajuegos e intervenciones e instalaciones artísticas a cargo de estudiantes de cuarto año de los profesorados de Artes Visuales, Danza, Teatro y Música. Estas propuestas se desarrollarán en distintos espacios del establecimiento.

El cierre del festival está previsto para las 17:30 con un concierto y una intervención artística colectiva en el teatro de la institución.

La actividad es organizada por el Instituto Superior de Arte, Formación Artística Vocacional, la Escuela de Música y el CEI, en el marco de una celebración que busca fomentar la participación de niñas, niños y familias en experiencias culturales y creativas.