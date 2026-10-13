El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers llegarán a Comodoro Rivadavia el próximo 15 de agosto para presentar su histórico espectáculo de música y dibujos en vivo en el Cine Teatro Español. La función está programada para las 21 horas.

Luego de agotar localidades en Puerto Madryn, los artistas desembarcarán en la ciudad con una propuesta que fusiona canciones, ilustración, humor y creatividad sobre el escenario.

Durante el show, Kevin Johansen interpreta algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, mientras Liniers los ilustra e improvisa dibujos en tiempo real sobre una pantalla ubicada al fondo del escenario.

La propuesta ha sido definida como un “libro en vivo” o un “concierto ilustrado”, una experiencia artística que combina distintas disciplinas y que se convirtió en una de las presentaciones más emblemáticas del dúo.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de la plataforma CDM Ticket y en Don José Hogar.