La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, informó la suspensión temporal del servicio de Prevención Combinada de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) previsto para el sábado 17 de octubre de 2026.

La medida responde a trabajos de refacción y mejora que se llevan adelante en las instalaciones de la sede central ubicada en calle Sarmiento Nº 680.

Desde el área de Salud indicaron que la interrupción del servicio será únicamente durante esa jornada y solicitaron comprensión a los usuarios ante las tareas de mantenimiento que se realizan en el edificio.

Asimismo, se recordó que las obras tienen como objetivo optimizar las condiciones de atención y funcionamiento del espacio.

Fuente: Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.