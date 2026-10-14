Silvia Araújo, docente e investigadora radicada en Comodoro Rivadavia, presenta La Bendición, su primera obra teatral, marcando un nuevo paso en una trayectoria vinculada a la literatura, la investigación y la actividad escénica.

Nacida en Montevideo, Uruguay, y residente en la Patagonia desde hace más de la mitad de su vida, Araújo se desempeña como profesora adjunta de Literatura Argentina II en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y cuenta con una especialización en Literatura Latinoamericana obtenida en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), de Brasil.

Una trayectoria consolidada en el ámbito académico

A lo largo de su carrera desarrolló investigaciones centradas en la literatura y el teatro. En 2016 fue seleccionada para participar en el Institute of the Americas de la University College London gracias a un trabajo dedicado a la dramaturgia de la Guerra de Malvinas.

Su labor académica la posicionó como una referente en el estudio de la literatura argentina y latinoamericana dentro de la región.

Del análisis teatral a la escena

En 2024 resultó ganadora de una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes para dirigir y poner en escena El salto de Darwin, del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco.

Ahora, con La Bendición, da un paso más en su recorrido artístico al incursionar por primera vez en la escritura dramática, sumando la dramaturgia a una trayectoria que combina docencia, investigación y dirección teatral.