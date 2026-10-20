La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de un nuevo encuentro del Taller Cultural Municipal de Cine y Literatura, que en esta oportunidad estará dedicado a Leonardo Favio. La actividad tendrá lugar el jueves 22 de octubre a las 17:30 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Pedagógica, ubicada en Mitre 1046.

El encuentro abordará la trayectoria y la obra de Fuad Jorge Jury Olivera, conocido artísticamente como Leonardo Favio, quien se destacó como cantautor, actor, director de cine, guionista y productor cinematográfico.

Considerado una figura fundamental del cine argentino, Favio formó parte de la renovación cinematográfica de los años sesenta y construyó una filmografía reconocida por la crítica y el público. Entre sus películas más recordadas se encuentran Crónica de un niño solo, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, el Mono.

Su recorrido artístico también dejó una huella importante en la música popular latinoamericana, con canciones que lo posicionaron como uno de los referentes de la balada romántica durante las décadas de 1960 y 1970.

Su obra, atravesada también por su compromiso político y militante, constituye un punto de partida para reflexionar sobre los cruces entre el arte, la cultura y la historia argentina.

La invitación está abierta a todas las personas interesadas en compartir un espacio de análisis, intercambio y debate en torno a la trayectoria de uno de los artistas más emblemáticos del país.