Este viernes, el intendente Othar Macharashvili participó del foro organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). La actividad contó con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, intendentes, funcionarios municipales, concejales y autoridades de las nueve universidades que integran la red.

Durante su intervención, Macharashvili valoró la convocatoria como un espacio de trabajo y reflexión colectiva, y puso el foco en la necesidad de defender la autonomía universitaria y garantizar una educación pública de calidad e inclusiva. En ese marco, advirtió que las universidades “cumplen funciones diferentes según las características de cada territorio” y sostuvo que esa realidad “debe contemplarse al discutir sus presupuestos”.

“Es indispensable que los patagónicos asumamos el rol de participar, involucrarnos y no naturalizar”, afirmó el intendente. Además, hizo hincapié en las dificultades que enfrentan los estudiantes de la región y en la importancia de acompañar sus trayectorias educativas mediante políticas públicas.

Finalmente, el jefe comunal convocó a construir consensos por encima de las diferencias partidarias y a fortalecer una agenda federal que contemple las necesidades de la región. “Nadie se salva solo; todos debemos involucrarnos, más allá de las banderas partidarias”, expresó.