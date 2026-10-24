El intendente de Comodoro Rivadavia encabezó en Parque Saavedra el encuentro “El peronismo debate para ser una alternativa nacional”, que reunió a diputados, intendentes y dirigentes provinciales y nacionales. Planteó la necesidad de construir una propuesta concreta a partir del diálogo y las distintas miradas.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este viernes en Parque Saavedra el encuentro “El peronismo debate para ser una alternativa nacional”, una jornada que reunió a dirigentes, legisladores e intendentes de distintos puntos de la provincia y del país.

Durante su intervención, Macharashvili puso el foco en la necesidad de que el debate político se traduzca en un proyecto concreto y evitó centrar la discusión en candidaturas o nombres propios.

“Los nombres llegan a su tiempo. Primero, el proyecto”, afirmó.

El jefe comunal destacó la diversidad de sectores y miradas presentes en el encuentro y sostuvo que las diferencias deben ser parte de una discusión política. “Distintas miradas, distintas líneas: acá se piensa y se discute”, expresó.

En esa línea, planteó que la discusión no puede convertirse en un objetivo en sí mismo, sino que debe servir para avanzar en una propuesta alternativa. “Tenemos que sentarnos a conversar para construir un proyecto alternativo que vuelva a enamorar a la gente”, sostuvo.

El escenario de Comodoro

Al referirse a la situación local, Macharashvili mencionó la pérdida de empleo petrolero, el cierre de comercios y las dificultades que atraviesan familias de la ciudad para llegar a fin de mes.

En ese marco, cuestionó el impacto que, según planteó, tienen las políticas del Gobierno nacional sobre la realidad económica y social de Comodoro Rivadavia.

El intendente también reivindicó el diálogo como herramienta para la construcción política. “En política, el diálogo es lo que permite mejorarle la vida a la gente”, afirmó.

“Las puertas están abiertas”

Sobre el cierre del encuentro, Macharashvili ratificó su disposición a mantener abiertas las conversaciones con distintos sectores.

“Esta casa tiene las puertas abiertas para todos”, señaló.

El encuentro en Comodoro forma parte de un proceso de debate dentro del peronismo que busca poner el eje en la construcción de una propuesta nacional, con participación de dirigentes de distintas provincias y una agenda vinculada al trabajo, la producción y el federalismo.

Macharashvili cerró su intervención con una definición que sintetizó el sentido de su planteo: “Vamos a trabajar”.