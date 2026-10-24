Rectores de las nueve universidades nacionales de la Patagonia se reunieron en Comodoro Rivadavia con legisladores nacionales para plantear la crisis presupuestaria, reclamar el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y defender un criterio federal en la distribución de los recursos.

La crisis presupuestaria de las universidades nacionales y el debate por el Presupuesto 2027 fueron el eje de un encuentro realizado en Comodoro Rivadavia, que reunió a representantes de las nueve universidades nacionales de la Patagonia con diputados y senadores de la región.

La reunión tuvo como objetivo llevar al Congreso la situación que atraviesan las instituciones de educación superior y coordinar una estrategia frente al tratamiento del presupuesto nacional. En particular, las autoridades universitarias plantearon la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades y advirtieron sobre el impacto que tendría una reducción del financiamiento en las instituciones patagónicas.

El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gustavo Fleitas, encabezó la convocatoria y sostuvo que la discusión presupuestaria no puede reducirse exclusivamente al déficit fiscal.

Desde las universidades cuestionaron además lo que consideran un proceso de desfinanciamiento de la educación pública y reivindicaron la autonomía universitaria y el rol de las instituciones en el desarrollo económico y social de la Patagonia.

Reclamo por los recursos universitarios

Uno de los principales puntos abordados fue la diferencia entre los fondos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 y los recursos que reclama el sistema universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que las universidades nacionales necesitan alrededor de $11 billones para garantizar su funcionamiento, mientras que el proyecto presentado por el Gobierno nacional contempla aproximadamente $7,3 billones.

Las autoridades universitarias sostienen que esa diferencia compromete distintas áreas, entre ellas los salarios, los gastos de funcionamiento, la infraestructura, la investigación, el equipamiento y las becas estudiantiles.

En este contexto, los rectores plantearon a los legisladores la necesidad de defender las leyes educativas y de financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

El reclamo por un presupuesto federal

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la distribución federal de los recursos.

Los representantes de las universidades patagónicas rechazaron que la menor densidad poblacional de la región sea utilizada como argumento para reducir su participación en las partidas presupuestarias.

En ese sentido, plantearon la necesidad de revisar los criterios de distribución y cuestionaron una eventual concentración de recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

También reivindicaron el proceso de expansión de las universidades nacionales en las distintas provincias como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior y generar oportunidades de formación en los territorios.

Los legisladores patagónicos, en el centro del reclamo

La convocatoria tuvo además un objetivo político concreto: involucrar a los legisladores nacionales de la Patagonia en el debate del Presupuesto 2027.

Las universidades buscan que diputados y senadores de la región acompañen sus reclamos durante el tratamiento del proyecto en el Congreso y defiendan las partidas destinadas al sistema universitario.

Durante la jornada participaron el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y los dirigentes y legisladores Juan Pablo Luque, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos, quienes expusieron en ese orden.

Los participantes también cuestionaron decisiones del Gobierno nacional vinculadas con la estructura del Estado y la pérdida de jerarquía institucional de áreas como Educación y Trabajo.

Educación pública y autonomía universitaria

Más allá de la discusión presupuestaria, los representantes universitarios plantearon que el escenario actual constituye un momento clave para definir el futuro de la educación superior pública en Argentina.

En las exposiciones se reivindicó la autonomía universitaria y se planteó la educación superior como un derecho, en línea con los conceptos desarrollados por el exrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi.

Desde las universidades sostuvieron que las movilizaciones y el reclamo de la comunidad universitaria fueron determinantes para instalar la discusión en la agenda pública y buscar respaldo legislativo.

Continuarán el reclamo en el Congreso

Tras el encuentro, las universidades patagónicas acordaron continuar trabajando junto a los legisladores de la región durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El objetivo será sostener el reclamo por los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones, los salarios de sus trabajadores y las políticas de investigación, infraestructura y asistencia estudiantil.