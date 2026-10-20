Antes de emprender un nuevo viaje, esta vez a Madrid, el presidente Javier Milei volvió a mostrar su crueldad y su claro alejamiento con la realidad argentina cuando, en Neuquén, insistió en calificar de «mentira» y de «opereta» el dato cierto y doloroso de que la mayoría en la Argentina no llega a fin de mes.

Una vez más insistió en su razonamiento absolutamente lineal y sin anclaje alguno sobre el tema que, por otro lado, motiva que la mayoría de los argentinos estén endeudados.

Le contestaron en Diputados, donde mañana se intentará tratar una solución para las familias endeudadas por el plan económico y social que lleva adelante el gobierno nacional.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: