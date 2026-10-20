El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, criticó este martes sobre los últimos insultos del presidente argentino, Javier Milei, contra Luiz Inácio Lula da Silva en redes sociales, donde también alertaba sobre la posibilidad de fraude electoral.

«Las ofensas del presidente de la República Argentina a Brasil, esta vez dirigidas al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico, constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño», dice la nota oficial.

Para el Gobierno de Brasil, Milei «reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el golpe militar fracasado hace cuatro años» y se trata de una manifestación «antidemocrática, inaceptable y desequilibrada» que no está de acuerdo con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo.

Además, resaltó que el sistema de voto electrónico es seguro, nunca registró irregularidades y que observadores electorales de todo el mundo ya ratificaron esa realidad en la primera vuelta.

«La decisión sobre el futuro de Brasil cabe exclusivamente al pueblo brasileño, que se manifestará libremente en las urnas, y sin ningún tipo de injerencia externa el domingo 25», zanjó la Cancillería.

Horas antes, Milei publicó en la red social X un video de una entrevista de Lula acompañado del siguiente comentario: «Después acusan de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes… Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección…zurdo ladrón».

No es la primera vez en que el líder argentino insulta a su homólogo brasileño; desde su llegada a la Casa Rosada las crisis diplomáticas entre los dos países se han sucedido y la relación personal entre los dos es nula.

El balotaje en Brasil tendrá lugar este domingo y de momento las encuestas dan como favorito al aliado de Milei, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, aunque Lula aparece dentro del empate técnico y estaría avanzando lentamente en intenciones de voto. (Sputnik)