El papa León XIV, que continúa recuperándose tras una cirugía de pulmón, pasó la noche sin complicaciones en el hospital, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede.

«El Papa ha pasado bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado», señala el comunicado.

El domingo 11 de octubre, el pontífice anunció que sería operado para extraerle un nódulo encontrado en su pulmón varios días antes.

El martes, al pontífice le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones.

La víspera, el Vaticano comunicó que León XIV comenzó a caminar por la sala y que su recuperación se lleva a cabo según lo planificado. De acuerdo con los resultados de los análisis de sangre y la radiografía de tórax, los parámetros del pontífice están dentro de los índices normales. (Sputnik)