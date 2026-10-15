Juan Pablo Luque, diputado nacional de Unión por la Patria de Chubut, expresó su malestar y bronca por la determinación de los dipuados nacionales que responden al gobierno nacional y a los gobernadores de no dar quórum a la sesión de hoy, en la que se buscaba derogar el DNU 70/2023, algo que no pudo hacerse ya que solo bajaron al Recinto 121 diputados, todos de Unión por la patria, Izquierda y restantes bloques opositores , en tanto que otros 138 propiciaron el vaciamiento de la sesión y miraron todo detrás de las cortinas.

“Los millones de personas que están marchando en el país que se van a quedar sin la posibilidad de que sus representantes, de las distintas provincias que son cómplices de esto, no permitan que se logre el financiamiento universitario”, señaló en diálogo con ABC Radio por FM Records.

Luego indicó que “tienen que sentarse a debatir y decirle al pueblo por qué están a favor con este desastre que esta pasando en nuestro país y especialmente en las Universidades”.

Asimismo, Luque sostuvo que “también tenemos que debatir que pasa con el endeudamiento donde Chubut tiene 300 mil personas endeudadas y más 70 mil en mora. En doce meses Chubut perdió más de 13 mil empleos y Comodoro esta por encima de la media nacional de desocupación. Todos estos son los temas que nos tenemos que sentar a discutir y que los diputados del gobierno nacional y los gobernadores cómplices no quieren y se niegan», completó.