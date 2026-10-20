La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, informa a la comunidad que, de manera preventiva y en función de las condiciones climáticas previstas para la ciudad, los días miércoles 21 y jueves 22 de octubre no habrá atención en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Fracción XIV ubicado en Raúl Cercos entre Concejal Silvia Cristina Ávila y Calle Nº 3.505.

Las prestaciones continuarán brindándose con normalidad en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), de zona norte y sur, en sus horarios habituales.