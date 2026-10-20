Los taxistas de Comodoro Rivadavia dieron un paso hacia la modernización del servicio con el lanzamiento de Taxi Comodoro, una aplicación propia que busca facilitar el pedido de viajes, mejorar la experiencia de los usuarios y competir con otras plataformas de transporte.

La nueva herramienta ya puede descargarse en dispositivos Android, mientras que la versión para iPhone se encuentra a la espera de la autorización correspondiente para su publicación.

Uno de los principales beneficios para los usuarios es que la aplicación permite conocer de manera anticipada un valor estimativo del viaje. Según explicaron desde el sector, la tarifa ofrecida a través de la plataforma puede resultar hasta un 10% más económica que la marcada por el reloj taxímetro.

El sistema detecta automáticamente el punto de partida mediante geolocalización y solicita al pasajero ingresar el destino. Con esos datos calcula un valor aproximado del traslado y permite confirmar el pedido de forma inmediata.

Una vez realizada la solicitud, la aplicación busca el taxi disponible más cercano. El pasajero puede conocer el tiempo estimado de llegada de la unidad, mientras que el conductor recibe la ubicación y dispone de un plazo para aceptar el viaje.

La plataforma comenzó a operar con 200 vehículos adheridos sobre un parque total de 210 taxis habilitados en la ciudad, por lo que sus impulsores apuntan a alcanzar la incorporación total de las unidades.

Desde el sector señalaron que el lanzamiento requirió un importante trabajo de capacitación para los choferes, especialmente entre aquellos con menor familiaridad con las herramientas digitales.

La iniciativa surgió en un contexto de transformación del transporte urbano y de dificultades para la actividad, marcada por una reducción en la cantidad de licencias y el cierre de algunas agencias. Frente a ese escenario, los taxistas decidieron unirse para desarrollar una alternativa tecnológica propia que les permita fortalecer el servicio y recuperar usuarios.