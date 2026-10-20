La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) avanza en la elaboración de una propuesta legislativa destinada a promover la contratación de trabajadores de Chubut en las obras que se ejecuten dentro de la provincia.

La iniciativa fue impulsada por el secretario general del gremio, Javier Moya, tras una serie de reuniones con representantes sindicales de distintas localidades chubutenses. El objetivo es generar más oportunidades laborales para la mano de obra local y fortalecer la participación de los trabajadores de la provincia en los proyectos de construcción.

Según explicó el dirigente, la propuesta apunta a establecer condiciones similares a las vigentes en provincias vecinas como Río Negro y Santa Cruz, donde existen normativas que favorecen la contratación de trabajadores radicados en esos territorios.

Moya sostuvo que los obreros chubutenses cuentan con la capacitación y experiencia necesarias para desempeñarse en obras de distinta envergadura, por lo que considera fundamental que tengan prioridad en las oportunidades laborales que se generen dentro de la provincia.

En ese contexto, anunció que en los próximos encuentros sindicales se avanzará en la redacción de un anteproyecto de ley que posteriormente podría ser presentado para su análisis y tratamiento.

Desde la UOCRA señalaron que la iniciativa busca defender los puestos de trabajo locales, estimular el empleo y contribuir al desarrollo económico de Chubut mediante una mayor participación de trabajadores de la provincia en proyectos de infraestructura y construcción.