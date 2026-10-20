La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó modificaciones temporales en los recorridos de las líneas 14 y 16 del transporte público de pasajeros debido a las complicaciones generadas por las lluvias en distintos sectores de la ciudad.

La decisión fue adoptada a partir de las dificultades de circulación registradas en algunas calles afectadas por las precipitaciones, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

En el caso de la línea 14, el recorrido provisorio se realiza por las calles Trevisán, Facundo Cabral, César Melinstein y Mercedes Sosa, para luego retomar calle Trevisán y reincorporarse a su trazado habitual.

Por su parte, la línea 16 circula temporalmente por Fabián Arienti, calle 2223, calle 2226 y calle 2222, hasta retomar su recorrido normal.

Desde el Municipio indicaron que estas modificaciones se mantendrán mientras continúen las condiciones que dificultan la transitabilidad en los sectores afectados.

Además, se informó que equipos municipales trabajan en distintas zonas de la ciudad para recuperar el estado de las calles y garantizar el normal funcionamiento del transporte público.