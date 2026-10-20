Los trabajos se intensifican ante las lluvias registradas y el pronóstico de nuevas precipitaciones para el miércoles y jueves.

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, continúa desarrollando tareas de mantenimiento y desobstrucción de pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Desde el área informaron que, tras las lluvias registradas durante la jornada del lunes, algunos sumideros se vieron afectados, por lo que se realizaron trabajos de reacondicionamiento durante las primeras horas de este martes, en el marco de las acciones preventivas ante la alerta para el miércoles y jueves.

Entre las intervenciones, se destaca el trabajo realizado en la intersección de San Cayetano y Comunidad, en barrio Quirno Costa, donde se logró liberar prácticamente en su totalidad un canal soterrado que presentaba una importante obstrucción por residuos sólidos y piedras.

Asimismo, en Kilómetro 3, sobre la calle Petrolero San Lorenzo, se repasó la línea de sumideros desde el supermercado hasta barrio Saavedra. En tanto, continúan los trabajos sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del autódromo, para resolver una obstrucción en un conducto de 1.000 milímetros que sufrió una rotura y acumulación de material. La intervención presenta un avance aproximado del 80 % y demandó cerca de un mes de tareas.

Por otra parte, se realizaron trabajos en sectores críticos de los barrios Roca, Pueyrredón, Juan XXIII y Abel Amaya, donde los conductos ya se encuentran totalmente desobstruidos.

Desde el Municipio recordaron la importancia de no arrojar residuos ni materiales en los sumideros y conductos pluviales, ya que generan obstrucciones y perjudican el funcionamiento del sistema.

En este sentido, remarcaron que los sumideros están destinados a captar el agua de lluvia y no a recibir residuos sólidos, por lo que el compromiso de la comunidad resulta fundamental para prevenir inconvenientes y cuidar a todos los vecinos.