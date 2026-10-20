La propuesta impulsada por Comodoro Conocimiento combina formación teórica y prácticas en el Vivero Salamanca. Está destinada a personas interesadas en comenzar a desarrollar la actividad apícola en la ciudad y la región.

Comodoro Conocimiento abrió las inscripciones para una capacitación gratuita de iniciación en la apicultura, destinada a quienes quieran incorporar conocimientos técnicos básicos para comenzar a desarrollar esta actividad.

La propuesta busca brindar herramientas para una producción de miel responsable y sustentable, adaptada a las condiciones ambientales y productivas de Comodoro Rivadavia y la región.

Durante la capacitación se abordarán contenidos teóricos y se realizarán experiencias prácticas orientadas a conocer el funcionamiento de las colonias de abejas, incorporar criterios adecuados de manejo y fortalecer las prácticas de producción apícola.

Cuándo y dónde será

La capacitación se desarrollará durante cuatro jornadas, los sábados 31 de octubre, 14 de noviembre, 28 de noviembre y 12 de diciembre, de 10 a 17 horas.

Las actividades tendrán lugar en la Agencia Comodoro Conocimiento y se complementarán con prácticas en el Vivero Salamanca, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, kilómetro 1823, en el barrio René Favaloro.

La actividad está dirigida a personas interesadas en iniciarse en la apicultura y es de carácter gratuito.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario de inscripción habilitado por Comodoro Conocimiento:

👉 https://forms.gle/shnw5rEdtoJS62iL8