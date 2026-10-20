Los animales fueron vistos en la zona de Olavarría y Colonos Galeses. Están desorientados y no se dejan agarrar, por lo que solicitan precaución y colaboración de los vecinos para ayudarlos a regresar a sus hogares.

Dos perros de raza Chow Chow fueron vistos en las últimas horas en la intersección de las calles Olavarría y Colonos Galeses, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

Según informaron, los animales se encuentran desorientados y no permiten que las personas se acerquen para agarrarlos, lo que dificulta la posibilidad de resguardarlos.

Ante esta situación, se solicita la colaboración de los vecinos para localizar a sus dueños y facilitar el reencuentro con sus familias.

Quienes reconozcan a los perros o tengan información sobre sus propietarios pueden ayudar difundiendo el aviso. Se recomienda evitar perseguirlos o intentar sujetarlos por la fuerza para no asustarlos y provocar que escapen hacia una zona de mayor peligro.