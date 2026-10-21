Alejandro Bustamante, referente de los taxistas de Comodoro Rivadavia, señaló ABC Radio por FM Records que “Veníamos trabajando en juntar a todos los taxistas y luego en la preparación de la publicación que se ya se puede bajar de TaxiComodoro.com.ar. Los autos ya están activos a la espera de las solicitudes”.

Luego sostuvo que “Tenemos un parque de conductores un poco grande de edad, pero conseguimos unir a todas las agrupaciones y conseguir que estén disponibles los 200 taxistas de la ciudad”.

Bustamante explicó que “Con la aplicación se va a poder tener el valor estimado del viaje, armar un recorrido, se podrá pagar con débito, crédito o efectivo y en breve sumaremos un chatbot para redirigir las llamadas de pedidos. Para los que pidan sus viajes por la aplicación tendrán un 10% de descuento”.

Por último, resaltó que “Desde que nos contactamos con la gente de Inglaterra pasó un año y a partir de ahí fuimos elaborando la app personalizada para nuestra ciudad. Somos la cuarta ciudad con esta app que ya se aplica en Puerto Madryn, Buenos Aires, Ushuaia y Mendoza”.