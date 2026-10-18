El senador derechista y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pagó a una empresa de ciberseguridad reconocida por trabajar con Inteligencia Artificial (IA) para manipular elecciones, reveló el viernes una investigación del portal «Intercept Brasil», que tuvo acceso a la documentación de contratación.

Según dicho medio, «el candidato del Partido Liberal a la presidencia pagó 600.000 reales (casi 120.000 dólares) a Elytron, una compañía de ciberseguridad que intentó vender fuera de Brasil un sistema que usa inteligencia artificial para la manipulación política en las elecciones, de manera clandestina».

El Partido Liberal (PL, derechista), la formación a la que pertenece el también hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) , también habría pagado 131.000 reales (casi 26.000 dólares) a la misma compañía.

El portal aclara que no hay evidencias que comprueben que el sistema de manipulación política haya sido usado por el equipo de Flávio Bolsonaro o por el PL en las elecciones del pasado 4 de octubre.

Las informaciones fueron aportadas por el empresario estadounidense Vincent Edward Reed, que fue consultor en Elytron entre 2024 y 2025, pero dejó la empresa por considerar que el sistema viola preceptos éticos y legales.

La note refiere que Elytron ofreció una operación clandestina para mapear votantes, crear cuentas falsas, difundir mentiras y desacreditar a sus rivales, aunque la campaña de Bolsonaro niega la contratación de cualquier servicio ilegal

El mismo sistema fue ofertado al equipo de campaña de Donald Trump en las elecciones de 2024, y Reed llegó a denunciar la operación al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y al Comité de Supervisión de la Cámara de Diputados de EEUU, aunque las investigaciones no avanzaron.

La campaña de Flávio Bolsonaro afirmó que no contrata ningún servicio que viole la legislación electoral y lamentó el intento de asociar un servicio de seguridad para blindarse de ataques cibernéticos con prácticas de manipulación política. (Sputnik)