La participación en las elecciones parlamentarias anticipadas de España alcanzó el récord histórico de 68,02% a las 18.00 hora local (GMT+1), casi 15 puntos porcentuales por encima del registro de los comicios de 2023, y cinco puntos superior al máximo de la serie histórica, según los datos publicados por las autoridades del país.

De acuerdo con la información del portal electoral oficial, en las anteriores elecciones parlamentarias, celebradas en 2023, la participación a la misma hora fue del 53,13%, con alrededor de 18,7 millones de votantes.

Según reportan medios españoles, la actual cifra supera por casi cinco puntos el máximo de la serie histórica, registrado en marzo de 1996, cuando a la misma hora ya había votado el 63,4% de los electores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la cita con las urnas a principios de octubre pasado, tras el rechazo del Congreso a sus decretos de vivienda.

La jornada electoral se desarrolla de 09.00 a 20.00 horas (GMT+1) en la parte peninsular de España, sin embargo, la cadena RTVE informó antes que el tiempo de votación se extendió en 15 colegios electorales del país.

Los principales candidatos a la presidencia –Pedro Sánchez, por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE, izquierda), Alberto Núñez Feijóo, por el Partido Popular (PP, derecha); Santiago Abascal, por Vox (ultraderecha), y Ada Colau, candidata del Frente Amplio (izquierda)– ejercieron su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada electoral.

Los líderes políticos aprovecharon sus intervenciones ante los medios para animar a los ciudadanos españoles a participar en las elecciones.

Ningún partido ha tenido la mayoría absoluta en el Congreso español desde que el PP lograra 186 escaños en 2011.

Más de 100.700 agentes, un 11,5% más que en los comicios de 2023, velarán por la seguridad durante esta jornada electoral, según la cadena RTVE.

Tras el cierre de los colegios, cada mesa contará primero las papeletas del Congreso y después las del Senado, bajo la supervisión de interventores y apoderados de los partidos, y enviará el resultado al centro de datos del Ministerio del Interior, que lo difundirá con carácter provisional.

Los primeros datos se darán a conocer a partir de las 21.00 hora peninsular, después de que haya terminado la votación en Canarias. El recuento definitivo corresponderá a las Juntas Electorales Provinciales, que lo realizarán del 4 al 7 de diciembre, revisando las actas de cada mesa e incorporando el voto del extranjero.

Las nuevas Cámaras se constituirán el próximo 23 de diciembre. (Sputnik)