Dos hombres fueron demorados este jueves al mediodía en la zona de El Doradillo, en Puerto Madryn, luego de ser sorprendidos por efectivos policiales cuando presuntamente intentaban abrir un vehículo estacionado en un sector turístico frecuentado por visitantes.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:40, cuando personal de la Comisaría Segunda efectuaba tareas de patrullaje preventivo en el sector conocido como Punta Dorado.

Según informó la Policía, los efectivos observaron un automóvil Citroën C4 Cactus perteneciente a una empresa de alquiler de vehículos sin ocupantes en su interior. A pocos metros se encontraba estacionado un Volkswagen Gol Trend blanco con vidrios polarizados y dos hombres a bordo.

Los sospechosos descendieron del rodado y se dirigieron hacia el vehículo alquilado. En ese momento, uno de ellos intentó abrir la puerta del conductor con aparentes intenciones de ingresar al automóvil.

De acuerdo con el reporte policial, la propietaria regresaba desde la playa junto a familiares cuando ocurrió la maniobra. Al advertir su presencia, ambos hombres desistieron de la acción y se alejaron caminando de manera disimulada, situación que fue advertida por los uniformados.

Ante esta situación, la Policía procedió a identificar y demorar a ambos individuos, constatando que eran oriundos de la ciudad de Trelew.

Además, el vehículo en el que se movilizaban presentaba características coincidentes con las denunciadas en distintos hechos de robo ocurridos en automóviles estacionados en playas de la zona, principalmente en perjuicio de turistas.

Durante el procedimiento también se dispuso el secuestro del Volkswagen Gol Trend debido a que carecía del seguro obligatorio vigente.

Los demorados fueron identificados como M. E. A. V., de 30 años, y B. G. R., de 30 años (por sus siglas). Según indicaron las autoridades, ambos registran antecedentes delictivos.