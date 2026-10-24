El Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de Chubut lanzaron una convocatoria pública para encontrar una familia para un adolescente de 15 años, con el objetivo de brindarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar.

La búsqueda está dirigida tanto a personas individuales como a familias, sin exigir una configuración familiar determinada, que deseen ofrecerse como guardadores con fines adoptivos.

La convocatoria es impulsada por el Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Jorgelina Castillo, junto con la Dirección General de Adopciones de la provincia.

Un adolescente con intereses y sueños propios

Para que las personas interesadas puedan conocer un poco más sobre él, la convocatoria comparte algunos de sus gustos y actividades preferidas.

Al adolescente le gusta practicar deportes, la moda y el modelaje, además de escuchar música, especialmente rock nacional y jazz.

También disfruta del orden y la limpieza, características que forman parte de sus preferencias cotidianas.

A través de esta búsqueda, se procura encontrar personas que puedan acompañarlo en esta etapa de su vida, respetar sus intereses y brindarle un espacio de afecto, contención y estabilidad.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está abierta a personas solas y familias de distintas conformaciones que deseen asumir el compromiso de una guarda con fines adoptivos.

No se establece un modelo único de familia, sino que se busca ampliar las posibilidades de encontrar un entorno adecuado para el adolescente.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

Las personas interesadas podrán manifestar su voluntad de participar enviando un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones:

Adopcionescomodororivadavia@gmail.com legajosadopciones_cr@juschubut.gov.ar

El período de inscripción comienza este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2026.

En el mensaje deberán indicar sus datos personales y de contacto, para que las autoridades correspondientes puedan comunicarse y brindar información sobre el procedimiento.