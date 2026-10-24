La procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri brindaron una conferencia de prensa para detallar el estado de la investigación que generó gran conmoción pública.

La conferencia fue brindada luego de la audiencia de formalización de la investigación iniciada al padre de la familia, a pedido de la Fiscalía se dispuso su prisión preventiva, aunque por un plazo menor al requerido, para realizar varias medidas de investigación, entre otras determinar el estado de salud psicofísica de todos los involucrados, incluyendo al imputado.

Bagnato pidió actuar con moderación ante un drama familiar tan complejo.

A pedido de la defensa particular se realizó una audiencia de revisión con un tribunal conformado por dos jueces de Comodoro Rivadavia. Los magistrados confirmaron la prisión preventiva por diez días.

Gracias al alerta de una vecina, la Fiscalía tomó intervención y dispuso el rescatar a una mujer y a sus tres hijos —dos de ellos menores de edad— que vivían en aislamiento absoluto, dentro de una vivienda en la que convivían con el padre. Las funcionarias brindaron precisiones sobre el allanamiento realizado el jueves, indicaron que tanto la adulta como los jóvenes están recibiendo atención médica, psiquiátrica y psicológica e indicaron que el padre de la familia, se encuentra imputado, detenido y a la espera de la realización de medidas también a su respecto.

Del alerta vecinal al allanamiento urgente

El origen de la investigación se remonta al pasado 10 de octubre, cuando una vecina acudió a la comisaría local para alertar sobre una serie de conductas atípicas en un domicilio del barrio.

Según su relato, en la casa las ventanas permanecían permanentemente cubiertas con telas o papeles, la actividad dentro de la propiedad era nocturna y jamás se veía salir a los tres hijos de la pareja. También dio cuenta de gritos y manifestaciones incoherentes que se escuchaban durante la madrugada.

En un primer momento, la policía derivó las actuaciones al Juzgado de Familia, organismo que envió al Equipo Técnico Interdisciplinario al domicilio. Sin embargo, al llegar al lugar, el padre de la familia atendió a los profesionales pero se negó rotundamente a dejarlos ingresar o a permitirles hablar con su familia.

«El equipo se constituye en el domicilio y es atendido por el propietario, quien no permite que accedan ni entrevisten al grupo familiar. Ese informe fue parte del fundamento para requerir el allanamiento», explicó Caveri.

Ante el informe de los técnicos que advertía sobre un «riesgo inminente», la Fiscalía inició una investigación de oficio y solicitó al juez de turno, una orden de allanamiento de urgencia.

Contención médica inmediata

El operativo de ingreso se llevó a cabo con un amplio despliegue interinstitucional que incluyó a la Brigada de Investigaciones, la Policía Comunitaria, el Servicio de Protección de Derechos del Municipio, profesionales de Salud Mental del Hospital de Esquel y peritos médicos.

Al entrar a la vivienda —una casa de grandes dimensiones— los efectivos constataron un cuadro de vulnerabilidad. La madre fue derivada para su asistencia médica y psicológica, también los jóvenes.

El estado de salud de los integrantes de la familia, la escolarización de los jóvenes, entre otros aspectos, son materia de la investigación.

La situación penal: prisión preventiva e investigación en marcha

En la audiencia el detenido fue imputado formalmente de manera provisoria por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.

Como medida de protección y para evitar interferencias en las pericias, el magistrado dictó la prisión preventiva del imputado por un plazo inicial de 10 días. Asimismo, la Fiscalía dispone de un plazo legal máximo de 6 meses para concluir la recolección de pruebas, tomar declaraciones y presentar la acusación formal, si correspondiera.

El imputado habló en la audiencia, expuso sobre su formación profesional, trayectoria y desempeño laboral actual. Todos estos datos deberán ser corroborados por la investigación. Bagnato sostuvo que resulta indispensable analizar la salud mental del detenido para saber si era consciente de sus actos.

«Él menciona como un poco naturalizada la situación, pero eso va a depender de que nosotros podamos hacer un examen psiquiátrico y ver en cuánto hay intencionalidad o no, porque corresponde a la fiscalía probar si hay dolo de comisión de un hecho delictivo», remarcó la procuradora Cecilia Bagnato.

La funcionaria judicial pidió actuar con moderación ante un drama familiar tan complejo: «Hay una situación de extrema vulnerabilidad no solo de los integrantes de la familia sino de esta persona (el imputado)… pido cautela, mucha cautela».

El valor del compromiso comunitario

Al cierre de la exposición ante los medios, desde el Ministerio Público Fiscal destacaron el rol activo que tuvieron los vecinos del barrio al no mirar para otro lado e involucrarse mediante la denuncia formal.

«Me parece perfecto que los vecinos se involucren en una situación así… si escuchás a una mujer gritando de noche, no sabemos si necesita auxilio o si tiene una enfermedad psicológica, pero que den aviso a la comisaría o llamen al 101 está perfecto; el compromiso de la comunidad en estos casos siempre es importante», concluyó Bagnato.