Decenas de miles de personas acompañaron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el penúltimo acto de su campaña, cuando faltan menos de 24 horas para el balotaje que le enfrentará en las urnas con el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Una marea roja formada por gente de todas las edades, en un clima festivo y paciente a pesar del intenso calor, inundó desde primera hora de la mañana el paseo marítimo de la playa de Copacabana de Río de Janeiro para poder ver de cerca al líder de la izquierda brasileña.

Al finalizar el multitudinario desfile, que hubo que parar en varias ocasiones debido a las turbas que impedían el paso de los vehículos, Lula pronunció un breve discurso en que confió en que los brasileños voten a conciencia.

«Yo no tengo por qué gustarle a todo el mundo, no hace falta que estén de acuerdo con todas las políticas públicas, pero dejar de votar a un trabajador para votar a un miliciano es demasiado», criticó Lula, en referencia a las conexiones del clan Bolsonaro con las milicias paramilitares de Río de Janeiro.

Lula también hizo un llamamiento a sus seguidores para que redoblen esfuerzos en las horas que quedan en busca de indecisos y de quienes no fueron a votar en la primera vuelta (fueron más de 33 millones de electores).

Entre los asistentes predominaba el sentimiento de que la remontada es posible: las últimas encuestas señalan que Lula ha recortado distancias en los últimos días y se encuentra dentro del empate técnico con su rival conservador.

«Yo soy optimista, falta muy poco, esto es el empujón final; mira todo el ambiente que hay, se siente en el aire! ¡La remontada está llegando! (…) Lula tiene que seguir por muchos motivos, pero yo pienso mucho en su defensa de educación pública, los recortes que vendrán con Flávio serán una tragedia», decía en el acto de la playa de Copacabana Janette Gonçalves, estudiante de Enfermería de 22 años.

Después del multitudinario acto en Copacabana, a Lula le espera otro baño de masas por la tarde en la avenida Paulista de São Paulo, donde pondrá el broche final a la campaña.

Bolsonaro, por su parte, eligió la ciudad de Belo Horizonte (capital del estado de Minas Gerais, considerado decisivo en las elecciones porque suele ser el espejo del voto de Brasil) y por la tarde estará en Río de Janeiro. (Sputnik)