Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 24 de octubre con 5,4°C, cielo mayormente nublado y neblina. La humedad alcanza el 88%, con viento del oeste a 4 km/h y una visibilidad de 25 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada algo nublada y sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 13°C.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 3°C, mientras que por la tarde podría alcanzar los 13°C. Por la noche se prevén unos 9°C.

El viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h, con dirección norte durante la mañana, rotando al noroeste por la tarde y al noreste durante la noche.

Probabilidad de lluvia: 0% durante toda la jornada.