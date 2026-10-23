Miles de admiradores de Charly García celebraron este 23 de octubre los 75 años del histórico músico argentino con una nueva vigilia frente al edificio donde reside, en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe.

Como ocurre cada año, seguidores de distintas generaciones se acercaron al lugar con carteles, banderas, flores, máscaras, dibujos y mensajes dedicados al artista, transformando la esquina porteña en un espacio de homenaje y encuentro alrededor de su obra.

La celebración estuvo acompañada por música en vivo. Durante la noche, los fanáticos interpretaron canciones de diferentes etapas de la carrera de García con guitarras, teclados y violines, mientras otros seguían las versiones entre aplausos y grabaciones con sus teléfonos celulares.

Además de los tradicionales cánticos, los asistentes dejaron dedicatorias y referencias a sus discos y canciones sobre la fachada del edificio, donde también podían verse carteles con mensajes alusivos al músico y a su trayectoria dentro del rock nacional.

La jornada de festejos se extenderá durante todo el fin de semana con la realización de la Semana Charly en la Usina del Arte, una propuesta cultural que incluirá conciertos y actividades para toda la familia.

El viernes se presentará el espectáculo “Las canciones más lindas de Charly García”, encabezado por Marina Wil junto a un cuarteto de cuerdas. El sábado será el turno de Mery Granados y Joaco Burgos, quienes ofrecerán versiones del repertorio del músico.

El cierre llegará el domingo con “Charly en el país de las maravillas”, una producción orientada al público familiar que propone un recorrido por las canciones del artista a través de una puesta inspirada en la clásica obra de Lewis Carroll.

Todas las actividades serán gratuitas y formarán parte de los homenajes organizados para celebrar el legado de uno de los compositores más influyentes de la música argentina.