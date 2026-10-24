La Asociación Vecinal General Mosconi expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Daniel Legaz, ocurrido este viernes 23 de octubre.

Legaz fue vecino del barrio, ex trabajador petrolero y miembro de la comisión directiva de la Asociación Vecinal. También se desempeñó como docente e investigador de la historia de Comodoro Rivadavia.

Desde la institución destacaron especialmente su compromiso con la preservación de la memoria de los pioneros y la defensa del patrimonio histórico de la ciudad.

La Asociación Vecinal acompañó a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y expresó sus más sinceras condolencias.