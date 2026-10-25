La jornada se presenta con cielo algo nublado, sin lluvias y temperaturas agradables. El viento será protagonista durante la tarde y la noche.

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 25 de octubre con 9,5°C, sensación térmica de 9°C, cielo ligeramente nublado y presencia de neblina.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 5:53, la temperatura mínima prevista para hoy es de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo algo nublado, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.

Viento y ráfagas

El viento tendrá intensidad moderada, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h y predominio del sector norte.

Durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el lunes se anticipa un nuevo ascenso de temperatura, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C.