Chubut y la mayoría de las jurisdicciones finalizarán el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. Formosa será la primera en cerrar las clases, el miércoles 17.

Tras el receso invernal, las comunidades educativas de todo el país ya transitan el tramo final del ciclo lectivo 2026.

El calendario escolar establece un piso federal de 190 días de clases efectivos, mientras que cada jurisdicción define las fechas de inicio y finalización de sus actividades educativas.

Según el cronograma informado, el cierre del ciclo lectivo se concentrará durante la tercera semana de diciembre.

¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?

Miércoles 17 de diciembre

Formosa

Viernes 18 de diciembre

La mayoría de las jurisdicciones finalizarán el período lectivo regular en esta fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

De esta manera, Chubut finalizará las clases el viernes 18 de diciembre de 2026, junto con la mayor parte del país.