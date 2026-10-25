Chubut y la mayoría de las jurisdicciones finalizarán el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. Formosa será la primera en cerrar las clases, el miércoles 17.
Tras el receso invernal, las comunidades educativas de todo el país ya transitan el tramo final del ciclo lectivo 2026.
El calendario escolar establece un piso federal de 190 días de clases efectivos, mientras que cada jurisdicción define las fechas de inicio y finalización de sus actividades educativas.
Según el cronograma informado, el cierre del ciclo lectivo se concentrará durante la tercera semana de diciembre.
¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?
Miércoles 17 de diciembre
- Formosa
Viernes 18 de diciembre
La mayoría de las jurisdicciones finalizarán el período lectivo regular en esta fecha:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Tucumán
De esta manera, Chubut finalizará las clases el viernes 18 de diciembre de 2026, junto con la mayor parte del país.
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