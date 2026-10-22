La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que incorpora garantías para los beneficiarios de pensiones, asegura programas de cobertura sanitaria y establece mecanismos de control y financiamiento para el sector.

El proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras varias horas de debate y negociaciones entre el oficialismo, bloques aliados y sectores de la oposición. Con la media sanción obtenida, el texto continuará ahora su tratamiento en el Senado.

Entre los puntos centrales de la norma se encuentra la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen determinados límites, además de la posibilidad de percibir simultáneamente otros beneficios sociales.

La iniciativa también garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, prevé partidas presupuestarias específicas y fija la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de futuras políticas públicas para el sector.

Otro aspecto incorporado durante las negociaciones establece un mecanismo de notificación obligatoria ante eventuales suspensiones de beneficios, otorgando a los afectados un plazo para realizar descargos antes de cualquier resolución definitiva.

Además, el proyecto fija un cronograma para regularizar deudas con prestadores de servicios vinculados a la discapacidad y dispone la publicación periódica de información estadística sobre fondos, prestaciones y pensiones.

Durante el debate, distintos legisladores destacaron los consensos alcanzados y el trabajo realizado junto a organizaciones vinculadas a la discapacidad, que impulsaron modificaciones para reforzar la protección de derechos y dotar de mayor previsibilidad al sistema.