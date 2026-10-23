El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento del mandatario, Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El magistrado también sobreseyó al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Mark Davis, quien fue recibido por el mandatario argentino el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo; y a los lobistas Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, asociados al lanzamiento del activo, y que organizaron el foro tecnológico Tech Forum al que asistieron en octubre de 2024 tanto el presidente como el responsable del activo digital.

Además, fue sobreseído Julián Peh, director ejecutivo de Kip Protocol, la plataforma desde la que se lanzó $Libra, y el consultor Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores, que visitó la casa de Gobierno con Novelli y Terrones Godoy.

En su sentencia, el juez reconoció que el hecho investigado se vinculaba a la promoción de la criptomoneda por parte del presidente, pero asumió «dicha manifestación no» permitía «subsumir la conducta en el delito de negociaciones incompatibles».

«La configuración del delito de negociaciones incompatibles exige algo más que la exteriorización de una conducta que pueda interpretarse como favorable a los intereses de un tercero, pues requiere que el funcionario, valiéndose de las atribuciones propias de su cargo, intervenga en un contrato u operación estatal y desvíe su curso para favorecer un interés particular», consideró el magistrado.

El magistrado reconoció en su resolución que «ninguna de las personas investigadas fueron indagadas en la presente causa», pero que igualmente correspondía «el derecho a obtener sentencia que resuelva su situación definitiva en el proceso».

El viernes 14 de febrero de 2025, a las 19:01 hora local (22:01 GMT), Milei publicó un mensaje en las redes sociales en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo, creada tres minutos antes, y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Tras el mensaje, la cotización de $Libra subió de forma vertiginosa pasando de 0,01 céntimos a 4,7 dólares.

Sin embargo, horas después los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome en el valor de la moneda digital.

La caída llevó al presidente a borrar su mensaje en la madrugada del sábado 15 de febrero, aduciendo que no estaba interiorizado con el proyecto.

En EEUU también se presentó una demanda colectiva que reunió a más de 200 damnificados pero que fue desestimada el pasado 1 de octubre. (Sputnik)