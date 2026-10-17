El presidente de Argentina, Javier Milei, y el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Marco Rubio, abogaron el viernes por fortalecer la alianza estratégica entre sus países, durante una conversación telefónica.

«Conversaron (Milei y Rubio) sobre seguir profundizando la alianza estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos de América», informó la Oficina de la Presidencia en un comunicado sobre la charla.

Ambos reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar su comercio, expandir las inversiones y promover la prosperidad y la seguridad en el hemisferio, agrega la nota.

En tal sentido, destacaron la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad, sobre la base de valores compartidos, como la convicción de que el libre comercio y la iniciativa privada son los motores del desarrollo y del bienestar de los pueblos.

«Milei y el Secretario Rubio ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha para alcanzar resultados concretos que beneficien a los pueblos mutuamente», concluye el comunicado presidencial.

Más temprano el viernes, el Departamento de Estado de EEUU anunció que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajará a Paraguay y Argentina del 19 al 26 de octubre.

Durante su visita a Argentina, Landau se reunirá con altos funcionarios y representantes empresariales para abordar medidas destinadas a impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones estadounidenses y ampliar la cooperación en materia de seguridad.

El miércoles, el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, que será remitido al Congreso argentino para su aprobación. (Sputnik)