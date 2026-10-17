El diputado nacional por Chubut, José Glinski, cuestionó el incumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, denunció presiones para impedir el quórum en Diputados y advirtió sobre el endeudamiento de las familias. En una entrevista con «No es tan así», de Posta Stream, sostuvo que el malestar social excede las diferencias partidarias.

“Ser hoy sostén de una familia que tiene un discapacitado en la Argentina es una tortura, una tragedia, una pesadilla. Ser docente universitario en la Argentina es una pesadilla. Nuestros docentes y nuestras docentes realmente no llegan a fin de mes”, expresó Glinski.

El legislador recordó que ambas leyes fueron aprobadas por el Congreso y ratificadas con mayorías de dos tercios. “El Gobierno incumple leyes que salen del Congreso”, afirmó.

Sobre la sesión del jueves, que no logró reunir los 129 diputados necesarios para obtener quórum, denunció que el Gobierno ejerció presiones sobre las provincias para conseguir que legisladores que habían comprometido su asistencia finalmente no estuvieran presentes.

En relación con los incidentes frente al Congreso, cuestionó el uso de gases y sostuvo que “el Gobierno tiene una metodología que es desactivar cualquier tipo de manifestación pública social, que es usar la represión con fines políticos sin ningún tipo de argumento securitario”.

También expresó sospechas sobre quienes provocaron disturbios: “Nuestra sospecha es que en realidad esos tipos van a trabajar para el Gobierno, provocan los incidentes y la reacción luego de la policía”. En ese sentido, planteó que las fuerzas de seguridad deberían identificar e investigar a los responsables, en lugar de extender la respuesta policial al conjunto de los manifestantes.

Por otra parte, advirtió sobre la situación económica de Chubut: “Más de la mitad de la gente está endeudada y más de un cuarto de la población está en situación de mora”, señaló, en referencia a familias que llevan más de tres meses sin poder pagar sus deudas.

“No es fácil vivir en la Argentina de hoy. Ha sido muy malo el Gobierno de Milei para la Argentina, muy malo. Y me animo a decir que no es una posición estrictamente partidaria”, afirmó.

Finalmente, Glinski sostuvo que el principal desafío de la oposición es construir una alternativa política capaz de dar respuesta a los problemas concretos de la sociedad. En ese sentido, consideró que, cuando esa alternativa logre consolidarse, el Gobierno de Milei encontrará mayores dificultades para reunir apoyos legislativos.

“Cuando eso se configure, yo creo que ahí ya no va a haber más vuelta atrás y le va a costar mucho más al Gobierno poder generar mayorías en el Parlamento”, concluyó.