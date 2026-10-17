El viernes s, en la sede de la APJ, se presentó la lista fucsia para las elecciones en el ISSyS que se realizarán el 30 de noviembre

La lista del Frente, es la única que lleva candidatos en conjunto, tanto para activos como para pasivos.

Por activos van Alejandra Soto de Comodoro (Vocal Titular), Miguel Ubiria de Trelew y Patricia Zoncini de la cordillera (vocales suplentes)

Por pasivos Raquel Pope de Trelew (salud) vocal titular y Raul Belcastro y Norma Vidal (de Comodoro – Vocales suplentes)