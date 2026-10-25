El emprendimiento fue desarrollado por alumnos de séptimo año como proyecto final de la carrera. La propuesta combina innovación alimentaria, aprovechamiento de recursos marinos y sostenibilidad, con la posibilidad de convertirse en un negocio que continúe después de la graduación.

Estudiantes de séptimo año de la carrera de Biología Marina desarrollaron “Espirulettas”, un emprendimiento de paletas heladas elaboradas con algas que busca acercar las propiedades nutricionales de estos ingredientes a los consumidores a través de un producto original y atractivo.

La iniciativa forma parte del proyecto final de los alumnos y será presentada el próximo 7 de noviembre en la muestra institucional de la Escuela de Biología Marina, donde los distintos cursos exhibirán y comercializarán productos innovadores vinculados al mar.

La elección de las paletas heladas respondió a una combinación de practicidad comercial y creatividad. El formato permite vender por unidad y resulta adecuado para una jornada en la que esperan contar con temperaturas favorables para el consumo de productos fríos.

Espirulina y alga nori: los ingredientes protagonistas

La propuesta incorpora espirulina y alga nori como ingredientes principales. Uno de los desafíos del grupo fue desarrollar una receta que permitiera aprovechar estos componentes sin que el producto tuviera un sabor intenso a pescado o a mar, una característica que podría dificultar su aceptación entre los consumidores.

Antes de definir la fórmula, los estudiantes realizaron pruebas iniciales con docentes para evaluar el resultado y ajustar la preparación.

El proyecto también contempla el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Para ello, trabajan con materias primas certificadas, en lugar de recolectar sus propios insumos, y adecuan el proceso productivo a las pautas del Código Alimentario Argentino y a los controles bromatológicos correspondientes.

Además, calculan el valor energético de las paletas y trabajan sobre el etiquetado nutricional, incluidos los octógonos de advertencia que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

Un plan de negocios más allá de la escuela

“Espirulettas” no se limita a la elaboración de un producto para una exposición escolar. Los estudiantes desarrollaron un plan de negocios que incluye análisis de mercado, organización comercial, gestión ambiental y evaluación de las posibilidades de continuidad del emprendimiento.

El estudio de mercado se enfocó en la comunidad local y en las familias vinculadas a la institución. A partir de esa evaluación, organizaron un sistema de preventa y la preparación de un stock físico para atender la demanda durante la muestra.

La intención es comercializar las unidades disponibles una vez completadas las entregas comprometidas en la preventa. A futuro, los integrantes deberán definir quiénes continuarán con el proyecto después de finalizar sus estudios.

La sostenibilidad es otro de los ejes centrales. El grupo elaboró un plan para gestionar los residuos generados durante la producción y analiza alternativas para reducir el uso de plásticos, entre ellas la incorporación de envoltorios más amigables con el ambiente.

Durante su formación, los alumnos también realizaron viajes de estudio a Puerto Madryn y Rawson, donde pudieron conocer experiencias y procesos de trabajo de distintas instituciones vinculadas con el ámbito marino.

Una muestra con emprendimientos vinculados al mar

La presentación de “Espirulettas” será parte de una exposición que reunirá a los emprendimientos de los distintos séptimos años de la Escuela de Biología Marina. Entre las propuestas previstas también habrá productos gastronómicos como focaccias, tequeños, brownies y galletitas.

La actividad se realizará el 7 de noviembre, durante la mañana, y se extenderá aproximadamente hasta las 12:30 o 13:00, o hasta agotar el stock disponible.

Además de mostrar lo aprendido durante la carrera, la iniciativa permitirá a los estudiantes poner en práctica conocimientos de producción, comercialización, seguridad alimentaria y planificación empresarial.

Quienes quieran conocer la propuesta pueden seguir el emprendimiento en Instagram, a través de la cuenta @spirulettos.