El Gobernador participó del aniversario de la institución de Comodoro Rivadavia y propuso un esquema de financiamiento compartido entre Provincia y Municipio, con la posibilidad de incorporar aportes del sector privado. Durante el encuentro, reconoció la trayectoria de la Fundación y destacó el compromiso de sus profesionales, voluntarios y familias en la atención, rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad.

Durante su discurso, Torres valoró la tarea que lleva adelante Fundación Crecer y consideró fundamental que el Estado acompañe a las organizaciones que brindan respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

“No imagino una mejor manera de reivindicar ese esfuerzo de los contribuyentes que acompañando la construcción de este SUM”, expresó el Gobernador, al confirmar la decisión de avanzar con una obra destinada a ampliar los espacios y fortalecer las actividades de la institución.

En ese sentido, propuso al intendente Othar Macharashvili un esquema de financiamiento conjunto entre la Provincia y el Municipio, con aportes de ambas administraciones y la posibilidad de incorporar la colaboración de empresas privadas.

“Te invito a que colaboremos. Cincuenta a cincuenta, el Municipio, la Provincia, y llamando a algunos amigos del sector privado también”, sostuvo Torres.

El mandatario aseguró que el proyecto se concretará y remarcó que se trata de una inversión destinada a fortalecer el trabajo de una institución que lleva cuatro décadas acompañando a las familias de Comodoro Rivadavia.