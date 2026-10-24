Macharashvili participó de la celebración de la institución que, desde hace 40 años, desarrolla una labor fundamental en el acompañamiento terapéutico y la inclusión de niños y niñas de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili, participó este sábado por la tarde en la sede de la Asociación Italiana del acto por el 40° aniversario de Fundación Crecer, institución que brinda atención terapéutica gratuita a 120 chicos, contemplando su acompañamiento y herramientas para favorecer su desarrollo y calidad de vida. La celebración contó además con la presencia del gobernador Ignacio Torres, la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, funcionarios locales y representantes del espacio..

Durante el encuentro, se reconoció la trayectoria de la institución, el compromiso de sus fundadoras y el trabajo sostenido de los profesionales, voluntarios y colaboradores que hicieron posible su crecimiento. En ese marco, el intendente destacó la importancia de la fecha y el esfuerzo colectivo que permitió consolidar a la organización a lo largo de cuatro décadas.

“Estamos celebrando estos 40 años y agasajando a las fundadoras que están presentes y a aquellas que ya no están, pero que hicieron de esta organización con sentimiento y pertenencia, una realidad. Sostenerla durante 40 años es un logro importantísimo, que se alcanza con pasión, dedicación y el compromiso de un gran equipo”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal reconoció la tarea cotidiana de los profesionales que acompañan a los niños y niñas, y remarcó el impacto de su trabajo en la construcción de un futuro mejor. En ese sentido, convocó a la comunidad a fortalecer el compromiso con la institución y sumar voluntades para ampliar su capacidad de atención.

“Tenemos que sumar más gente pensando en el otro, porque esto no se logra solamente con el aporte del Estado, de algunas empresas o con el voluntariado. Se logra cuando todos, como ciudadanía, tenemos presente a estos chicos y chicas que hoy tienen la posibilidad de recibir atención, y también a muchos otros que todavía no pueden acceder a ella”, sostuvo Macharashvili.

Por su parte, la referente de Fundación Crecer, Mariana Méndez Elizalde, agradeció el acompañamiento del Municipio y de las autoridades presentes, y destacó la importancia de continuar articulando esfuerzos para brindar respuestas a las familias. “Su presencia es una valiosa muestra de confianza, de reconocimiento y de apuesta a la tarea que realizamos juntos. También la tomamos como una señal de que podemos seguir construyendo puentes y pensando más respuestas juntos”, manifestó.

Méndez Elizalde remarcó que cumplir 40 años significa renovar el compromiso de la institución, especialmente ante la necesidad de que más niños y niñas puedan acceder a tratamientos. Además, dedicó un mensaje a quienes forman parte de Fundación Crecer y reafirmó que continuarán trabajando para acompañar su desarrollo. “Ustedes son la razón por la que todos nosotros trabajamos. Sepan que no van a estar solos, que cada esfuerzo vale y que cada pequeño logro nos importa a todos”, concluyó.